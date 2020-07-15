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«Они поразили нас чумой»: Трамп остановил второй этап торговых переговоров с Китаем 

Украина.ру и ещё 1 17 минут назад
Трамп остановил торговые переговоры с Китаем
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не планирует в ближайшем будущем новых переговоров с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Официальным поводом для такого решения названа ситуация с пандемией коронавируса на планете, передает 15 июля «Интерфакс».
«Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой», — заявил Трамп.
Президент США имел в виду новый коронавирус, который впервые появился в китайском Ухане. Трамп неоднократно заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.
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Экономика , Дональд Трамп , Интерфакс
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