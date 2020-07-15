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Россия стала лидером по денежным переводам в Грузию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 37 минут назад
Россия стала лидером по денежным переводам в Грузию
Фото: ТАСС
В июне 2020 года объем переводов в Грузию составил 169,2 млн долларов, Россия лидирует в списке стран, откуда перечисляются деньги, ее доля составила 32,57 млн долларов. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По сравнению с июнем-2019 объем денежных переводов из России в Грузию сократился на 6,36%.
На втором месте за июнь-2020 идет Италия — 26,79 млн долларов, а на третьем — США — 20,04 млн долларов.
По сравнению с июнем 2019 года объем денежных переводов в Грузию вырос на 17,8% (25,6 млн долларов).
Ранее сообщалось, что Грузия в 2020 году ожидала принять до 10 млн туристов, однако из-за эпидемии коронавируса эти планы рухнули и страна лишилась миллиардов долларов.
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