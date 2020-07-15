Американские власти заявили о намерении включить российские газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проекты, регулируемые законом о борьбе с противниками США путем санкций, сообщает ТАСС.
Заявление 15 июля сделал госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что американский госдепартамент обновляет руководство по закону. В результате в него будут включены российские газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По словам Помпео, после вступления новой редакции руководства в силу инвестиции и другие виды деятельности, связанные с вышеуказанными трубопроводами, окажутся под риском применения санкций.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что претензии к «Северному потоку-2» со стороны США и других стран в большинстве случаев не обоснованы. Она подчеркнула, что противники реализации проекта, как правило, ссылаются на то, что «Северный поток-2» повысит зависимость европейских стран от российского газа, подорвет безопасность Украины и Польши, а также позволит России больше денег направлять на усиление военной мощи. Отвечая на претензии, Крамп-Карренбауэр отметила, что европейцы развивают альтернативные источники получения энергии, безопасность Украины и Польши зачастую упоминается в политическом контексте, а США, критикует российский газопровод, поскольку продвигает на европейский рынок сжиженный природный газ.