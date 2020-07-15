Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.92
$
70.90
81.01
81.39
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
43.36
–0.39 Золото
1810.82
+0.14 РТС
1216.79
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1421
+0.0187
30.06
1.1234
12.07
03.07
19.06

Российские газопроводы попадут под санкции США 

Павел Тиунов 48 минут назад
Американские власти заявили о намерении включить российские газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проекты, регулируемые законом о борьбе с противниками США путем санкций, сообщает ТАСС.
Заявление 15 июля сделал госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что американский госдепартамент обновляет руководство по закону. В результате в него будут включены российские газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По словам Помпео, после вступления новой редакции руководства в силу инвестиции и другие виды деятельности, связанные с вышеуказанными трубопроводами, окажутся под риском применения санкций.
«Северный поток» остановят на техобслуживание
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что претензии к «Северному потоку-2» со стороны США и других стран в большинстве случаев не обоснованы. Она подчеркнула, что противники реализации проекта, как правило, ссылаются на то, что «Северный поток-2» повысит зависимость европейских стран от российского газа, подорвет безопасность Украины и Польши, а также позволит России больше денег направлять на усиление военной мощи. Отвечая на претензии, Крамп-Карренбауэр отметила, что европейцы развивают альтернативные источники получения энергии, безопасность Украины и Польши зачастую упоминается в политическом контексте, а США, критикует российский газопровод, поскольку продвигает на европейский рынок сжиженный природный газ.
Комментарии 323
Экономика , Видео , Министерство обороны , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Европа готовится больно ударить по России
Европа готовится больно ударить по России
Польша сделала заявление по российскому газу
Польша сделала заявление по российскому газу
Часть пенсионеров не получит надбавку в 279 рублей
Часть пенсионеров не получит надбавку в 279 рублей
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Россиянам назначили новые выплаты
00:17
Россиянам назначили новые выплаты
Личный счет Компании
США вынесли приговор «Северному потоку — 2»
00:35
США вынесли приговор «Северному потоку — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение