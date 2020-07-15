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ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
ЦБ допустил временный рост цен
Фото: ТАСС
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может сопровождаться временным повышением цен. Об этом говорится в материалах Банка России.
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", — отмечается в материалах.
По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса как внутреннего, так и внешнего, указывают в ЦБ. Это, в свою очередь, приведет к сохранению месячного индекса потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг.
При этом вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года вероятно постепенное повышение годовой инфляции до конца 2020 года, прогнозирует регулятор.
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Экономика , Центральный банк России
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