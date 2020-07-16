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Бизнес США может вложить в Россию почти $2 млрд в 2020 году 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Бизнес США может вложить в Россию почти $2 млрд
Фото: Прайм
Американские компании планируют инвестировать в российскую экономику в 2020 году 1,8 миллиарда долларов, что чуть ниже показателя прошлого года в 1,9 миллиарда, показало совместное исследование Американской торговой палаты в России и EY.
Ежегодное исследование, подготовленное в марте-апреле, посвящено перспективам прямых инвестиций и двусторонней торговле между Россией и США и охватывает 75 компаний, более половины которых работают в России с 90-х годов прошлого века или дольше. Цель — показать реальный масштаб двусторонних инвестиций и торговли между Россией и США.
"В 2019 году участники опроса инвестировали в российскую экономику почти 1,9 миллиарда долларов. Данные Банка России за 9 месяцев 2019 года показали отток американских инвестиций в 72 миллиона долларов", — показало исследование.
"Планы опрошенных компаний по инвестициям в 2020 году немного скромнее — они собираются вложить в России 1,8 миллиарда долларов. При этом 86% компаний намерены увеличить свои инвестиции в России или сохранить их на прежнем уровне, а 68% участников опроса планируют в ближайшем будущем запуск новых проектов в России", — отметили в палате и EY.
КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ
Прежде всего компании планируют вывод на российский рынок новых продуктов или услуг (31%), а также расширение производства (21%). Каждая третья компания (32% участников опроса) не планирует дальнейшее развитие. Это говорит о неопределенности из-за пандемии и внешних ограничений, которые сопровождают американский бизнес в России.
Лидером по привлечению инвестиций в этом году станет химическая промышленность. В процентах за 2020 год на эту отрасль планируется больше инвестиций, чем накоплено за все предыдущие годы (43%). Одним из факторов, влияющих на рост инвестиционной активности в отрасли, стало снижение цен на минеральное сырье, которое используется в производстве.
Существенная доля иностранных инвестиций приходится на производителей FMCG товаров (22% от всех запланированных инвестиций в 2020 году). В топ-три отрасли с наибольшим объемом инвестиций также вошли производители промышленной продукции (13% всех инвестиций в текущем году). Заметно сократятся инвестиции компаний из отрасли энергетики и природных ресурсов (до 4%) из-за стремительно дешевеющего сырья.
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
Россия — одно из направлений импорта американских компаний. Так, 66% участников опроса сказали, что импортируют свою продукцию в Россию (в прошлом году так ответили 74% компаний). При этом непосредственно на США приходится только 34% импорта.
Более трети (35%) компаний ответили, что объем их импорта в Россию в прошлом году составил от 50 до 300 миллионов долларов, таким образом исследование показало, что реальный объем импорта американских компаний в Россию примерно в три раза превышает данные официальной статистики.
Чуть менее половины (44%) опрошенных компаний поставляют произведенную в России продукцию в другие страны. Непосредственно на США приходится около 16% поставок произведенной в России продукции, а 84% экспорта направляется в другие страны. Почти половина опрошенных компаний экспортирует более 20% произведенной в России продукции.
"Это говорит об экспортном потенциале российской продукции и важной роли американских компаний в наращивании экспорта в другие страны. Российские поставщики встраиваются в глобальные цепочки поставок, благодаря которым растет экспортный потенциал страны", — уверены в Американской палате.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Центральный банк России
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