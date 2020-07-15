Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.90
$
70.90
81.01
81.40
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
79.10
Индексы и котировки Brent
43.63
+0.00 Золото
1811.03
–0.07 РТС
1216.79
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1409
+0.0175
30.06
1.1234
12.07
03.07
19.06

В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
«США занимаются политическим шантажом»
Фото: Reuters
В России негативно отнеслись к словам Майка Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2".
В среду госсекретарь заявил, что компаниям, участвующим в прокладке трубопровода, следует "немедленно убираться" из проекта. В противно случае им придется разбираться с последствиями. Он добавил, что подразумевает под этим меры, предусмотренные законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Аналогичные ограничения также могут коснуться второй ветки "Турецкого потока".
Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что США таким образом пытаются продвинуть поставки своего сжиженного природного газа в Европу.
"Он дороже, менее выгодный, и он совершенно не нужен европейским потребителям из-за цены: газ из США стоит дороже, и, соответственно, себестоимость европейской продукции тоже станет дороже", — цитирует его RT.
Политик подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это не проект "Газпрома", в нем участвуют крупные европейские компании, и его цель заключается в обеспечении поставок дешевого газа на европейский рынок.

"Показатель слабости"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Госдепартамента использованием политического давления для нечистоплотной конкуренции.
По ее мнению, это демонстрирует слабость американской системы, у которой нет иных действующих инструментов, кроме силовых приемов.
Сенатор Константин Косачев назвал действия Вашингтона политическим шантажом. Он обратил внимание на абсурдность заявлений американских властей: врагами Америки признаются более 120 европейских предприятий, при этом большая часть из Франции и Германии — союзников США по НАТО.
"Но США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности", — отметил он.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что неуважение к чьим-либо интересам, кроме своих собственных, которое демонстрируют США, рано или поздно ударит бумерангом по Вашингтону.

Реакция оператора

В Nord Stream 2 AG заявление Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.
В компании напомнили, что голландские, французские, австрийские и немецкие компании обязались вложить в проект почти по миллиарду евро. При этом более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
Также оператор отметил, что прекращение строительства газопровода грозит европейцам переплатами за газ в миллиарды долларов.

Санкции против "Северного потока — 2"

В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство "Северного потока — 2". Как заявили авторы документа, он распространяется на все участвующие в прокладке газопровода суда, а также на тех, кто содействует предоставлению этих судов и их работе.
Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2", ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, которые предполагал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от строительства отказалась швейцарская Allseas.
После этого в России заявили, что в состоянии самостоятельно завершить строительство газопровода.
Видео дня. Банки ужесточили требования к заемщикам
Последние новости
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Комментарии 4
Экономика , Мария Захарова , Леонид Слуцкий , Игорь Ананских , Константин Косачев , Газпром , МИД , Госдеп США , Госдума , Сенат США , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Польша подсчитывает цену своего отказа от газа из России
Польша подсчитывает цену своего отказа от газа из России
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение