«США занимаются политическим шантажом»

В России негативно отнеслись к словам Майка Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2".

В среду госсекретарь заявил, что компаниям, участвующим в прокладке трубопровода, следует "немедленно убираться" из проекта. В противно случае им придется разбираться с последствиями. Он добавил, что подразумевает под этим меры, предусмотренные законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Аналогичные ограничения также могут коснуться второй ветки "Турецкого потока".

Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что США таким образом пытаются продвинуть поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

"Он дороже, менее выгодный, и он совершенно не нужен европейским потребителям из-за цены: газ из США стоит дороже, и, соответственно, себестоимость европейской продукции тоже станет дороже", — цитирует его RT.

Политик подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это не проект "Газпрома" , в нем участвуют крупные европейские компании, и его цель заключается в обеспечении поставок дешевого газа на европейский рынок.

"Показатель слабости"

По ее мнению, это демонстрирует слабость американской системы, у которой нет иных действующих инструментов, кроме силовых приемов.

Сенатор Константин Косачев назвал действия Вашингтона политическим шантажом. Он обратил внимание на абсурдность заявлений американских властей: врагами Америки признаются более 120 европейских предприятий, при этом большая часть из Франции и Германии — союзников США по НАТО

"Но США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности", — отметил он.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что неуважение к чьим-либо интересам, кроме своих собственных, которое демонстрируют США, рано или поздно ударит бумерангом по Вашингтону.

Реакция оператора

В Nord Stream 2 AG заявление Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.

В компании напомнили, что голландские, французские, австрийские и немецкие компании обязались вложить в проект почти по миллиарду евро. При этом более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.

Также оператор отметил, что прекращение строительства газопровода грозит европейцам переплатами за газ в миллиарды долларов.

Санкции против "Северного потока — 2"

В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство "Северного потока — 2". Как заявили авторы документа, он распространяется на все участвующие в прокладке газопровода суда, а также на тех, кто содействует предоставлению этих судов и их работе.

Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2", ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, которые предполагал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от строительства отказалась швейцарская Allseas.

После этого в России заявили, что в состоянии самостоятельно завершить строительство газопровода.