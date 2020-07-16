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Аналитики подсчитали, когда Россия выйдет из кризиса 

Ura.Ru 55 минут назад
Российская экономика сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году. К такому выводу пришли аналитики Economist Intelligence Unit (EIU).
«Аналитики EIU относят Россию к группе стран, экономики которых будут восстанавливаться медленнее, наряду с Японией и Южной Африкой. Эти страны смогут выйти на докризисный уровень лишь в 2024 году», — пишет Forbes.
По мнению специалистов, для РФ выход из кризиса осложняется снижением цен на энергоресурсы. Это приведет к тому, что российская экономика будет восстанавливаться медленнее по сравнению с темпами мировой экономики, считают эксперты.
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Дело усугубляет и то, что до кризиса отечественная экономика переживала структурные проблемы, которые никуда не исчезли, говорит ректор РЭШ Рубен Ениколопов. По его словам, руководство страны пока не представило конкретных планов по решению накопившихся проблем.
В то же время аналитики EIU считают, что большинство стран «большой семерки» сумеют выйти на докризисный уровень к 2022 году. А Китай сможет избежать рецессии и зафиксировать рост экономики около 1% уже в нынешнем году, прогнозируют специалисты.
Ранее Центробанк РФ сообщил, что снижение ВВП России во втором квартале 2020 года снизился на 9,5-10% в годовом выражении, передает агентство Nation News.
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Комментарии 19
Экономика , Видео , Рубен Ениколопов , Центральный банк России , Forbes
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