Российская экономика сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году. К такому выводу пришли аналитики Economist Intelligence Unit (EIU).

«Аналитики EIU относят Россию к группе стран, экономики которых будут восстанавливаться медленнее, наряду с Японией и Южной Африкой. Эти страны смогут выйти на докризисный уровень лишь в 2024 году», — пишет Forbes.

По мнению специалистов, для РФ выход из кризиса осложняется снижением цен на энергоресурсы. Это приведет к тому, что российская экономика будет восстанавливаться медленнее по сравнению с темпами мировой экономики, считают эксперты.

Дело усугубляет и то, что до кризиса отечественная экономика переживала структурные проблемы, которые никуда не исчезли, говорит ректор РЭШ Рубен Ениколопов . По его словам, руководство страны пока не представило конкретных планов по решению накопившихся проблем.

В то же время аналитики EIU считают, что большинство стран «большой семерки» сумеют выйти на докризисный уровень к 2022 году. А Китай сможет избежать рецессии и зафиксировать рост экономики около 1% уже в нынешнем году, прогнозируют специалисты.