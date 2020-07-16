Верховная рада назначила Шевченко главой Нацбанка

По словам нового главы Нацбанка, за последние шесть лет Национальный банк прошел путь институционального строительства, при поддержке международных партнеров был построен независимый центробанк, который обеспечивает макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики.

"Безусловно, я поддерживаю политику НБУ (Нацбанка Украины — ред.), направленную на обеспечение макроэкономической и макрофинансовой стабильности банковской системы. В достижении целей макроэкономической стабильности и устойчивого развития инструмент инфляционного таргетирования продемонстрировал свою эффективностью на протяжении многих лет… но в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но созданию условий дальнейшего роста экономики", — сказал Шевченко.

Он добавил, что Нацбанк и дальше будет продолжать меры по повышению финансовой устойчивости банков, в частности, будет продолжена работа с проблемными кредитами банков, которые составляют 40%.

Шевченко возглавляет Укргазбанк с мая 2015 года. С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года — советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В 2012-2014 годах работал советником председателя правления "Ощадбанка" ( Сбербанка ).