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Верховная рада назначила Шевченко главой Нацбанка Украины 

Прайм 1 час назад
Верховная рада назначила Шевченко главой Нацбанка
Фото: kirillshevchenko.com
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского назначила председателя государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 332 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
По словам нового главы Нацбанка, за последние шесть лет Национальный банк прошел путь институционального строительства, при поддержке международных партнеров был построен независимый центробанк, который обеспечивает макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики.
"Безусловно, я поддерживаю политику НБУ (Нацбанка Украины — ред.), направленную на обеспечение макроэкономической и макрофинансовой стабильности банковской системы. В достижении целей макроэкономической стабильности и устойчивого развития инструмент инфляционного таргетирования продемонстрировал свою эффективностью на протяжении многих лет… но в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но созданию условий дальнейшего роста экономики", — сказал Шевченко.
Он добавил, что Нацбанк и дальше будет продолжать меры по повышению финансовой устойчивости банков, в частности, будет продолжена работа с проблемными кредитами банков, которые составляют 40%.
Шевченко возглавляет Укргазбанк с мая 2015 года. С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года — советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В 2012-2014 годах работал советником председателя правления "Ощадбанка" (Сбербанка).
Ранее Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского уволила Смолия с должности главы регулятора. Смолий после увольнения выразил мнение, что его отставка не скажется на сотрудничестве страны с МВФ, так как речь идет о работе "с институциями, а не персоналиями". По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
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Комментарии
Экономика , Кирилл Шевченко , Яков Смолий , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Сбербанк России , Верховная Рада
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