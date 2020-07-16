Германия отказалась менять позицию по «Севпотоку-2»

Власти ФРГ приняли к сведению заявления госсекретаря США Майкла Помпео о дополнительных санкциях против газопровода "Северный поток — 2", позиция германского правительства к проекту не изменилась. Об этом заявил ТАСС в четверг представитель кабмина ФРГ.

"Мы приняли к сведению высказывания госсекретаря США. Позиция правительства ФРГ по отношению к "Северному потоку — 2" была много раз изложена и остается неизменной", — подчеркнули в правительстве ФРГ.

4 июня на рассмотрение Сената Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода".

О газопроводе

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.