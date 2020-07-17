Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.65
$
71.95
81.85
81.90
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
43.12
+0.16 Золото
1805.74
–0.01 РТС
1219.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.07
1.1426
+0.0186
02.07
1.1240
14.07
06.07
22.06

Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь 

Алиса Селезнёва и ещё 2 24 минуты назад
Очень жаркое лето поставило аграриев ряда российских регионов на грань миллиардных потерь. Сложнее всего ситуация в Сибири и на Урале, пишет Znak.
По данным издания, в 23 районах Алтайского края погибли посевы, там выгорели 90 тысяч гектаров. Почти во всем регионе введен режим чрезвычайного положения, а аграрии не припомнят подобной засухи в крае с 1997 года.
В сложных условиях из-за засухи в регионе оказались и животноводы, у которых возникли проблемы с заготовкой корма. Фермеры заявляют о возможном сокращении поголовья, чтобы была возможность прокормить скот зимой.
Похожая ситуация сложилась и в Челябинской области, где до конца недели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи будет введен в 15 районах и погибли 70% посевов. Животноводы надеются набрать корм для скота в поймах рек и лесах.
Засуха в Новосибирской области засуха привела к гибели около 10% всех посевов. Аграрии прогнозируют снижение урожайности в степных районах на 30%. Региональный минсельхоз уже оценил ущерб в 500 миллионов рублей и прогнозирует, что не будет заготовлен нужный объем корма для животных на зиму.
«Рамблер» писал, что ранее на севере и в Сибири установилась очень жаркая погода, а в Заполярье выросла площадь лесных пожаров. По данным The New York Times, в течение многих лет климат в Арктике становится все более и более мягким, а в самом северном городе Якутии — Верхоянске — в этом году была зафиксирована температура в плюс 37 градусов.
Комментарии 174
Экономика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Экономика США резко восстановилась
Экономика США резко восстановилась
Раскрыт подвох с ипотекой без первоначального взноса
Раскрыт подвох с ипотекой без первоначального взноса
Набиуллина объяснила историческое решение по ставке
Набиуллина объяснила историческое решение по ставке
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение