Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь 

Очень жаркое лето поставило аграриев ряда российских регионов на грань миллиардных потерь. Сложнее всего ситуация в Сибири и на Урале, пишет Znak.

По данным издания, в 23 районах Алтайского края погибли посевы, там выгорели 90 тысяч гектаров. Почти во всем регионе введен режим чрезвычайного положения, а аграрии не припомнят подобной засухи в крае с 1997 года.

В сложных условиях из-за засухи в регионе оказались и животноводы, у которых возникли проблемы с заготовкой корма. Фермеры заявляют о возможном сокращении поголовья, чтобы была возможность прокормить скот зимой.

Похожая ситуация сложилась и в Челябинской области, где до конца недели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи будет введен в 15 районах и погибли 70% посевов. Животноводы надеются набрать корм для скота в поймах рек и лесах.

Засуха в Новосибирской области засуха привела к гибели около 10% всех посевов. Аграрии прогнозируют снижение урожайности в степных районах на 30%. Региональный минсельхоз уже оценил ущерб в 500 миллионов рублей и прогнозирует, что не будет заготовлен нужный объем корма для животных на зиму.

«Рамблер» писал, что ранее на севере и в Сибири установилась очень жаркая погода, а в Заполярье выросла площадь лесных пожаров. По данным The New York Times, в течение многих лет климат в Арктике становится все более и более мягким, а в самом северном городе Якутии — Верхоянске — в этом году была зафиксирована температура в плюс 37 градусов.