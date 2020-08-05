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Шведская экономика обвалилась вопреки отказу от карантина 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Экономика Швеции обвалилась
Фото: Reuters
Швеция не смогла спасти свою экономику от рекордного c 1980 года спада. Вопреки отказу от карантина, ее ВВП сократился на 8,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Статистическое управление страны.
По сравнению с первым кварталом экономика обвалилась на 8,6 процента. Произошло также резкое падение экспорта и рост безработицы, несмотря на обширные программы финансовой помощи со стороны правительства. «Резкое сокращение шведской экономики во втором квартале подтверждает, что она не застрахована от последствий вируса. Тем не менее, кризис в первом полугодии не такой ужасный, как в других странах Европы», — сказал экономист Capital Economics Дэвид Оксли.
Учитывая провальные показатели по ВВП, пройдет много времени, прежде чем экономическая активность вернется на докризисный уровень, считают эксперты.
Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен ранее признал, что с самого начала надо было делать больше для защиты пожилых людей от коронавируса. При пересчете числа летальных исходов на миллион жителей оказывается, что ситуация с летальностью в Швеции в шесть раз хуже, чем, например, в соседней Дании.
Рейтинговое агентство Standard & Poors предсказывает, что Швеция выйдет из кризиса быстрее, чем многие европейские государства. Экономика еврозоны сократилась во втором квартале на 14,4 процента, ВВП Германии упал на 10,1 процента, Франции — на 13,8, Италии — на 18,5.
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Комментарии
Экономика , Дэвид Оксли , Bloomberg
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