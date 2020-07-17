Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.32
$
70.90
81.30
81.60
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
43.29
+0.05 Золото
1800.08
+0.00 РТС
1219.26
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.07
1.1382
+0.0142
02.07
1.1240
14.07
06.07
22.06

А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 30 минут назад
Жириновский поддержал деноминацию рубля
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привёл аргументы в пользу проведения в России очередной деноминации рубля. По мнению политика, когда в конце века «убрали два нуля», стало лучше, пишет Ura.ru.
«А то везде были цены в миллионах и миллиардах», — сказал Жириновский.
С его точки зрения, после деноминации рубль обретёт вес: новые деньги будут более понятны людям, а доллар станет эквивалентен 65 копейкам.
Деноминация рубля в России проводилась в 1998 году, но тогда — в соотношении 1000:1, то есть убрали не два, а три нуля. С идеей новой деноминации в 100 раз недавно выступил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, это необходимо из-за резко возросшего в стране количества наличных денег.
Между тем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что регулятор не обсуждает возможность деноминации: с наличностью в стране всё в порядке.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
Национальная Служба Новостей: последние новости
Путин заявил о положительной динамике в борьбе с COVID-19 Путин заявил о положительной динамике в борьбе с COVID-19 В России выступили с идеей деноминации рубля в 100 раз В России выступили с идеей деноминации рубля в 100 раз «Северный поток» остановили до 26 июля «Северный поток» остановили до 26 июля
Экономика , Эльвира Набиуллина , Владимир Жириновский , Александр Разуваев , ЛДПР , Центральный банк России , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Турция становится газовой сверхдержавой
Турция становится газовой сверхдержавой
Доллар может повторить 2008 год
Доллар может повторить 2008 год
Цукерберг рекордно обеднел
Цукерберг рекордно обеднел
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение