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США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ» 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»
Фото: РИА Новости
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
"Все транзакции и действия… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени, 22 января 2020 года", — говорится в документе.
Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался, он истекал 22 июля 2020 года.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
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Экономика , Олег Дерипаска , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Минфин , Русал
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