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Новак оценил рост цен на бензин и дизтопливо в России 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
Рост розничных цен на бензин и дизтопливо в России с начала 2020 года находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен в 3%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.
"Основной рост розничных цен на моторное топливо произошел за последний календарный месяц и составил +0,34 рубля/литр (+0,8%) по автомобильному бензину АИ-92, +0,47 рубля/литр (+1%) по автомобильному бензину АИ-95, +0,23 рубля/литр (+0,5%) по дизельному топливу", — отметил Новак.
"Следует отметить, что рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо с начала 2020 находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля 2020 года, которое составило +3%", — сказал он.
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Экономика , Видео , Александр Новак , Минэнерго
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