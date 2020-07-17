Куба отказалась от борьбы с долларом

Власти Кубы c 20 июля откажутся от комиссии в 10 процентов на обмен долларов США в банках страны, действовавшей более 15 лет. Об этом сообщает газета Gramma.

На такие меры властям республики пришлось в рамках борьбы с кризисом, который вызвало усиление блокады со стороны США на фоне пандемии коронавируса.

По словам вице-премьера и министра экономики Кубы Алехандро Хиля, данная мера положительно отразиться на всех кубинцах в стране и за ее пределами.

Комиссию в 10 процентов власти Кубы установили в 2004, когда США начал усиливать давление на иностранные банки, в которых Куба размещала наличные американские доллары.

Меры были предприняты с целью компенсировать риски и дополнительные расходы при переводе валюты в иностранные банки. При этом курс собственной валюты привязан к доллару.

Ранее власти Кубы обратились в ООН с просьбой отменить санкции в отношении страны в период пандемии коронавируса.

Куба вошла в восьмерку стран, которые готовы принять российских туристов на фоне пандемии. Помимо нее, полететь можно в Хорватию Турцию, Кубу, Доминикану, Мексику, Египет, Арабские Эмираты и на Мальдивы.