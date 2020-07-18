Спад российской экономики сократился 

ВВП России в июне 2020 года сократился на 6,4 процента в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития в докладе «Картина деловой активности».

При этом в разгар карантинных мер в апреле российская экономика сократилась на 12 процентов в годовом выражении. Майские оценки министерство пересмотрело с минус 10,9 процента до минус 10,7 процента. Всего за второй квартал ВВП России сократился на 9,6 процента в годовом выражении после роста на 1,6 процента в первом квартале.

Рост потребительской активности отмечается в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, легкой промышленности, производстве мебели.

Кроме того, наблюдался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы. Однако в секторе услуг из-за сохраняющихся ограничений в ряде регионов восстановление происходит медленнее.