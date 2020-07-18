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Спад российской экономики сократился 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Спад российской экономики сократился
Фото: РИА Новости
ВВП России в июне 2020 года сократился на 6,4 процента в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития в докладе «Картина деловой активности».
При этом в разгар карантинных мер в апреле российская экономика сократилась на 12 процентов в годовом выражении. Майские оценки министерство пересмотрело с минус 10,9 процента до минус 10,7 процента. Всего за второй квартал ВВП России сократился на 9,6 процента в годовом выражении после роста на 1,6 процента в первом квартале.
Рост потребительской активности отмечается в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, легкой промышленности, производстве мебели.
Кроме того, наблюдался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы. Однако в секторе услуг из-за сохраняющихся ограничений в ряде регионов восстановление происходит медленнее.
Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы (деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции) упали на восемь процентов за три месяца. Это стало рекордным падением как минимум с начала 2013 года. В целом за полгода располагаемые доходы населения снизились почти на четыре процента. Минэкономразвития прогнозировало падение показателя во втором квартале на 6 процентов.
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Экономика , Рынки , Росстат , Минэкономразвития
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