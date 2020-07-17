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Собянин оценил последствия коронавируса для экономики Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Собянин оценил эффект COVID-19 на экономику Москвы
Фото: РИА Новости
Москва столкнулась с закрытием многих предприятий, и это коснулось каждого москвича, однако в столице создан свой запас прочности, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, очевидно, что наступил нефтяной кризис, «даже экономическая активность припала на мировых рынках».
«Но когда у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинает лихорадить, промышленные предприятия начинают сбоить, строительный сектор останавливается — то есть вообще все, то, конечно, это касается каждого из нас, каждого москвича и города в целом», — сказал Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».
Мэр столицы добавил, что в последние годы Москва создавала свои резервные фонды, которые помогли справится в период действия ограничительных мер из-за коронавируса.
«У нас же ни какого-то громадного резервного фонда, вернее он есть, но достаточно небольшой, нет фонда национального благосостояния, нет Центрального банка. Нам никто денег не подкинет и не напечатает. При этом мы все равно создавали этот резерв», — добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что реальную ситуацию с распространением коронавируса в Москве невозможно скрыть. Мэр пояснил, что уровень коллективного иммунитета жителей столицы позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.
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Комментарии
Экономика , Сергей Собянин , Центральный банк России , Комсомольская правда
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