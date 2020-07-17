Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.75
$
71.97
82.00
81.90
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
42.68
–0.88 Золото
1807.47
+0.00 РТС
1219.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.07
1.1438
+0.0198
02.07
1.1240
14.07
06.07
22.06

Деньги на новый мегапроект одолжат у россиян 

Павел Тиунов и ещё 5 8 минут назад
Строительство скоростной трассы М-12 «Москва — Казань» планируется профинансировать в том, числе с применением «народных» облигаций, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. По его словам, в условиях недостатка средств в бюджете дорожная инфраструктура в России должна развиваться, сообщает РИА Новости.
Петушенко подчеркнул, что госкомпания уже разместила на рынке облигации, которые активно выкупают российские банки. При этом, отметил он, в будущем изыскать средства на строительство трассы М-12 планируется за счет еще одного вида ценных бумаг.
«Рассматриваем как вариант привлечение, размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица», — заявил глава «Автодора».
По его словам, доходность по «народным» облигациям будет не высока, но гарантирована за счет регулярного трафика по новой трассе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что во время пандемии россияне бросились скупать акции российских и зарубежных компаний. Ценные бумаги в этот период, уверяют аналитики, сильно подешевели.
Комментарии 64
Экономика , Видео , Вячеслав Петушенко , Автодор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовится удивить Запад
Россия готовится удивить Запад
Курс валют от ЦБ РФ: доллар и евро вырастут в…
Курс валют от ЦБ РФ: доллар и евро вырастут в…
«Столото» разыскивает выигравшего более 300 млн рублей москвича
«Столото» разыскивает выигравшего более 300 млн рублей москвича
Три последствия для инвесторов «Норникеля»
Три последствия для инвесторов «Норникеля»
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение