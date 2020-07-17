Деньги на новый мегапроект одолжат у россиян 

Строительство скоростной трассы М-12 «Москва — Казань» планируется профинансировать в том, числе с применением «народных» облигаций, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко . По его словам, в условиях недостатка средств в бюджете дорожная инфраструктура в России должна развиваться, сообщает РИА Новости.

Петушенко подчеркнул, что госкомпания уже разместила на рынке облигации, которые активно выкупают российские банки. При этом, отметил он, в будущем изыскать средства на строительство трассы М-12 планируется за счет еще одного вида ценных бумаг.

«Рассматриваем как вариант привлечение, размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица», — заявил глава «Автодора».

По его словам, доходность по «народным» облигациям будет не высока, но гарантирована за счет регулярного трафика по новой трассе.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что во время пандемии россияне бросились скупать акции российских и зарубежных компаний. Ценные бумаги в этот период, уверяют аналитики, сильно подешевели.