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Белоруссия снизила закупки нефти у России 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Белоруссия снизила закупки нефти у России
Фото: ТАСС
Белоруссия в августе 2020 года снизит закупки нефти у России до 1,21 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
По его словам, потребности Белоруссии в нефти в августе определены на уровне 1,37 миллиона тонн. Объемы сверх 1,21 миллиона, купленных у России, белорусская сторона закроет за счет Азербайджана и США. На август намечены две танкерные поставки из этих стран общим объемом 160 тысяч тонн.
В июле 2020 года Белоруссия закупила у России нефть в объеме 1,58 миллиона тонн. В целом, в январе-июле российские нефтяники поставили в Белоруссию 6,14 миллиона тонн топлива, что на 37,4 процента меньше аналогичного периода прошлого года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу 4 августа 2020 года заявил, то бюджет страны потерял более 600 миллионов долларов из-за нефтяных разборок с Россией. Он анонсировал новую схему поставок нефти и газа в республику после 2025 года, согласно которой Белоруссия будет диверсифицировать источники топлива. В настоящее время помимо России республика закупает сырье у Азербайджана, Норвегии, США и Саудовской Аравии. Прежде Россия была единственным поставщиком для белорусской стороны.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Лукашенко
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