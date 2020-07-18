Евросоюз выступил против США

Евросоюз выразил протест односторонним санкциям и угрозам их применения со стороны США по газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Действия США противоречат международному праву.

Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Представитель Евросоюза выразил глубокую озабоченность ростом случаев применения санкций или угроз их применения против европейских компаний и их интересов.

Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор — и в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — говорится в тексте заявления.

В заявлении сказано, что Евросоюз твёрдо выступает «против любых санкций США» против европейских коммерческих компаний, которые преследуют своих законные бизнес-интересы, а также считает, что «экстерриториальные ограничения» противоречат международному праву.