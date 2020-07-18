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Евросоюз выступил против США по «Северному потоку — 2» 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Евросоюз выступил против США
Фото: © РИА Новости / ТАСС/POOL
Евросоюз выразил протест односторонним санкциям и угрозам их применения со стороны США по газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Действия США противоречат международному праву.
Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Представитель Евросоюза выразил глубокую озабоченность ростом случаев применения санкций или угроз их применения против европейских компаний и их интересов.
Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор — и в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — говорится в тексте заявления.
В заявлении сказано, что Евросоюз твёрдо выступает «против любых санкций США» против европейских коммерческих компаний, которые преследуют своих законные бизнес-интересы, а также считает, что «экстерриториальные ограничения» противоречат международному праву.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия призвала США отказаться от ужесточения санкций по газопроводу «Северный поток — 2», поскольку политика Белого дома подрывает трансатлантическое партнёрство. Соответствующее письмо глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст направил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главам нескольких комитетов и авторам законопроекта.
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Комментарии 46
Экономика , Компании , Жозеп Боррель , Бундестаг , ЕС
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