Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.75
$
71.97
82.00
81.90
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.80
80.31
Индексы и котировки Brent
42.73
–0.77 Золото
1807.47
+0.00 РТС
1219.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.07
1.1438
+0.0198
02.07
1.1240
14.07
06.07
22.06

«Автодор» рассматривает вариант выпуска «народных» облигаций для автотрассы Москва-Казань 

Прайм 6 часов назад
Для новой автотрассы выпустят «народные» облигации
Фото: Прайм
"Автодор" рассматривает возможность выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12 от Москвы до Казани, рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
Отвечая в программе "Главная пара" на радио "Автодор" на вопрос о возможности размещения "народных" облигаций для строительства этой трассы, он отметил, что компания уже использует механизмы привлечения средств на рынке, и ее облигации достаточно активно выкупают российские банки.
"Поскольку дорожное строительство должно развиваться как можно активнее и не всегда в бюджете хватает достаточно средств, мы рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства, в том числе мы говорим о "вечных" облигациях, рассматриваем как вариант привлечение, размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица", — продолжил Петушенко.
По его словам, вложенные в дорожное строительство деньги защищены — при небольшой доходности их возвратность обеспечена трафиком по построенной дороге.
В начале июля глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что ведомство хочет попробовать использовать "народные" облигации для строительства транспортных объектов, результаты проработки этого вопроса будут готовы позже в июле.
Видео дня. Мошенники создали поддельные сайты для соцвыплат
Прайм: последние новости
"Автодор" рассматривает вариант выпуска "народных" облигаций для автотрассы Москва-Казань "Автодор" рассматривает вариант выпуска "народных" облигаций для автотрассы Москва-Казань Назван срок выхода российской экономики из кризиса Назван срок выхода российской экономики из кризиса Власти Кубы отменяют комиссию в размере 10% на обмен долларов США Власти Кубы отменяют комиссию в размере 10% на обмен долларов США
Комментарии
Экономика , Вячеслав Петушенко , Евгений Дитрих , Автодор , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
«Северный Поток — 2» пугает
«Северный Поток — 2» пугает
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Пенсию повысят по максимальному показателю
Пенсию повысят по максимальному показателю
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение