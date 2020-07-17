Для новой автотрассы выпустят «народные» облигации

"Автодор" рассматривает возможность выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12 от Москвы до Казани, рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко

Отвечая в программе "Главная пара" на радио "Автодор" на вопрос о возможности размещения "народных" облигаций для строительства этой трассы, он отметил, что компания уже использует механизмы привлечения средств на рынке, и ее облигации достаточно активно выкупают российские банки.

"Поскольку дорожное строительство должно развиваться как можно активнее и не всегда в бюджете хватает достаточно средств, мы рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства, в том числе мы говорим о "вечных" облигациях, рассматриваем как вариант привлечение, размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица", — продолжил Петушенко.

По его словам, вложенные в дорожное строительство деньги защищены — при небольшой доходности их возвратность обеспечена трафиком по построенной дороге.