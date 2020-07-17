Будет как конец СССР: мрачный прогноз для России

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о застое в экономике свидетельствуют о желании политика вернуться к власти, может быть, в качестве премьер-министра.

Об этом «СП» рассказал кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

«Кудрин не сказал ничего нового, его заявление абсолютно банально. Я лет 15 уже говорю об этом, и все остальные, это сотни людей. Ясно, что не развивается экономика. Я думаю, что это борьба за власть, потенциально может быть за место премьера. Кудрин наверняка не оставил эту идею вернуться в кресло премьер-министра, поэтому он и делает такие заявления», — отметил экономист.

Андрей Бунич также удивился, что «с пророчествами о крахе выступают люди, которые непосредственно к этому приложили огромные усилия, это не только Кудрин, но и многие другие представители так называемого либерального лагеря в кавычках».