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Эксперт: Как только Запад увидит слабину с российской стороны, будет как с СССР 

Свободная пресса 44 минуты назад
Будет как конец СССР: мрачный прогноз для России
Фото: РИА Новости
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о застое в экономике свидетельствуют о желании политика вернуться к власти, может быть, в качестве премьер-министра.
Об этом «СП» рассказал кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
«Кудрин не сказал ничего нового, его заявление абсолютно банально. Я лет 15 уже говорю об этом, и все остальные, это сотни людей. Ясно, что не развивается экономика. Я думаю, что это борьба за власть, потенциально может быть за место премьера. Кудрин наверняка не оставил эту идею вернуться в кресло премьер-министра, поэтому он и делает такие заявления», — отметил экономист.
«Старые рецепты не работают»: Кудрин об экономике
Андрей Бунич также удивился, что «с пророчествами о крахе выступают люди, которые непосредственно к этому приложили огромные усилия, это не только Кудрин, но и многие другие представители так называемого либерального лагеря в кавычках».
«Кудрин имеет в виду, что надо побыстрее побежать замириться с Западом и он простит нас, соответственно, подкинет какие-то денежки, разрешит побольше нефти продать, вот такие у него идеи и других нет, кроме словоблудия, что просто нужно пойти повиниться и якобы после этого наступит хорошее время. Оно не наступит. Как только Запад увидит слабину с российской стороны, дело пойдет еще хуже, это будет как конец Советского Союза», — заявил Бунич.
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Комментарии 36
Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата
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