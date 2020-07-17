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Премьеры РФ и Молдавии обсудили вопрос выделения республике кредита в €200 млн 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
€200 млн попросил премьер Молдавии у России в кредит
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Молдавии Ион Кику обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопрос получения Кишиневом кредита в €200 млн Переговоры прошли на полях состоявшегося в пятницу в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба молдавского правительства.
"В беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсуждалась возможность возобновления переговоров о подписании кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму €200 млн Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, вызванного пандемическим кризисом", — говорится в сообщении.
Кику отметил важность для Молдавии увеличения объема торговли между двумя странами, выразив заинтересованность в устранении препятствий на пути поставок молдавской продукции на рынок России. Мишустин в свою очередь заверил, что Москва открыта для укрепления сотрудничества с Кишиневом.
Правительства РФ и Молдавии возобновили переговоры о предоставлении Кишиневу кредита в €200 млн, получение которого заблокировали через Конституционный суд проевропейские оппозиционные партии республики. Договоренность об этих консультациях, как ранее сообщил молдавский президент Игорь Додон, была достигнута в ходе его июньского визита в Москву, где он присутствовал на параде Победы.
Россия согласилась выделить кредит по просьбе главы молдавского государства, соглашение о его предоставлении было одобрено кабинетом министров и ратифицировано парламентом республики, а также внесено в бюджеты на 2020 год в обеих странах. Деньги предоставлялись "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых. Однако проевропейская оппозиция Молдавии обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений соглашения.
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Комментарии
Экономика , Игорь Додон , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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