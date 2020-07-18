России грозят чрезвычайные потери

В российских регионах засуха. Больше других от засушливой погоды пострадали регионы Сибири и Урала. Убытки аграриев оцениваются в миллиарды рублей. Особенно тревожная ситуация в Алтайском крае, Новосибирской и Челябинской областях.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Березка» в Челябинской области выращивает подсолнечник. Его глава Денис Шумских рассказывает, что год назад тоже было мало дождей, но такой изнуряющей жары не было. Который день 35 градусов в тени, и урожай гибнет, а с компенсацией пока не понятно, говорит Денис.

Денис Шумских глава крестьянско-фермерского хозяйства «Березка»: «Недобор урожая процентов 50, по моим прикидкам, будет, а сказать, что эти поля списать можно, далеко не всегда скажешь. То есть центнеров семь-восемь есть, как вот их спишешь? С другой стороны, если у нас средняя урожайность по хозяйству за последние три года 31,7 центнера, вы сами представляете, какое падение. Либо в ноль тогда должно все сгореть, чтобы что-то компенсировали, а если ты потеряешь процентов семьдесят выручки, то ты вроде и не пострадал. Засуха, конечно, беспрецедентная. На моей памяти не было такого вообще».

В ряде районов Челябинской области дождя не было месяца два, там пропало 70% посевов. Похожая ситуация в Алтайском крае — там выгорело 90 тысяч гектаров, посевы погибли в 23 районах. Почти на всей территории края ввели режим ЧС.

Страдают и животноводы. Кормов смогли заготовить только пятую часть, приходится избавляться от скота. Местные фермеры говорят, что такой засухи не было в регионе более 20 лет. В Новосибирской области погибли почти 200 тысяч гектаров посевов — это десятая часть всех посевных площадей. В степных районах региона урожайность, по прогнозам, снизится почти на треть. Генеральный директор «Экосервис-Агро» Ольга Голикова говорит, что пришлось переформатировать бизнес.

— Мы в этом году не сажали. Приняли решение не заниматься больше открытым грунтом, овощами — только тепличные направления.

— А это с чем-то связано, с засухой?

— Отсутствие урожая и цены на рынке, поэтому было принято решение не вкладываться в это направление бизнеса.

— То есть действительно это из года в год получается такое?

— Да.

Впрочем, в целом по России никакой катастрофы с урожаем ждать не стоит, утверждают эксперты. Хотя снижение отмечается не только в Сибири и на Урале, но и в Южном федеральном округе. К примеру, урожайность пшеницы на 20% ниже планируемой. Но прогнозы по Центральному Черноземью и Приволжью пока хорошие, говорит главный редактор портала Agrotrend.ru Николай Лычев

Николай Лычев главный редактор портала Agrotrend.ru: «Это не засуха классическая, как ее принято понимать, когда урожай снижается потенциально на 40 и более процентов, а именно засушливые явления, и в этих регионах скорее можем говорить о снижении продуктивности сельхозугодий, а не о потерях площадей урожая, как это бывает в случае классической засухи. Регионам придется компенсировать потери. Такие регионы, как Челябинская область или Алтай, вводят режим ЧС в том числе для того, чтобы получить на это трансферт из федерального центра. Мы надеемся, что часть потерь аграриям будет обязательно компенсирована, но, конечно, не в полном объеме».

При этом эксперты прогнозируют рост цен на зерно. Уже сейчас пшеница дорожает, несмотря на рост предложения на рынке. Но причина здесь не столько в засухе, сколько в общем тренде, и если завтра проблема с засухой решится, цены все равно поднимутся.

Однако сложившаяся ситуация может в итоге повлиять на потребительские цены, хотя здесь рост может сдержать общее снижение покупательной способности россиян, считает генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров

Михаил Бурмистров генеральный директор компании «Infoline-Аналитика»: «Если засуха влияет на конъюнктуру цен на международных рынках, то объективно через механизм экспортной альтернативы, когда российские производители рассчитывают цену для внутреннего рынка как цену на экспортных рынках с учетом разницы в стоимости логистики. К сожалению, это может повлиять. Влияние непосредственно на цены на хлебобулочные изделия будет в целом весьма ограниченным, если говорить про овощи и фрукты, то здесь действительно возможны локальные повышения цен. Другой вопрос, что те же ретейлеры очень четко понимают, что потребитель не готов к повышению цен».

Власти проблемных регионов помогают сельхозпроизводителям договариваться с банками о пролонгации кредитов. Возможно, будут отсрочки и других платежей. Аграрии также могут страховать свои угодья, но, как показывает практика, делают это редко. По словам экспертов, в России застраховано не более 6% пахотных земель.