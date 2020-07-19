В США назвали главное «политическое оружие» России

Эксперты The National Interest выразили обеспокоенность возможностью ограничения на экспорт российского зерна на фоне роста зависимости от него других стран из-за глобального потепления. Издание считает, что экспортные ограничения Россия может использовать в качестве «политического оружия», пишут «Известия». По оценкам издания, через восемь лет под контролем России будет пятая часть мирового экспорта зерна, что позволит стране стать более мощной «зерновой державой».

«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — считают авторы The National Interest.

Россия впервые с 2010 приостановила экспорт зерна на мировой рынок в связи с пандемией коронавируса. По данным Минсельхоза, решение необходимо для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне и продуктах его переработки.