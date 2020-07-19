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The National Interest в шокирован потенциальным ограничением экспорта российского зерна 

Национальная Служба Новостей и ещё 18 3 часа назад
В США назвали главное «политическое оружие» России
Фото: РИА Новости
Эксперты The National Interest выразили обеспокоенность возможностью ограничения на экспорт российского зерна на фоне роста зависимости от него других стран из-за глобального потепления. Издание считает, что экспортные ограничения Россия может использовать в качестве «политического оружия», пишут «Известия». По оценкам издания, через восемь лет под контролем России будет пятая часть мирового экспорта зерна, что позволит стране стать более мощной «зерновой державой».
«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — считают авторы The National Interest.
Россия впервые с 2010 приостановила экспорт зерна на мировой рынок в связи с пандемией коронавируса. По данным Минсельхоза, решение необходимо для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне и продуктах его переработки.
Отметим, в мае российский лидер Владимир Путин заявил о хороших видах на урожай 2020 года и отметил, что страна входит в число ведущих поставщиков зерна на мировых рынках. По прогнозу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который он дал в июне, в России готовятся собрать в этом году 122,5 млн тонн зерновых.
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Комментарии 39
Экономика , Дмитрий Патрушев , Владимир Путин , газета "Известия" , The National Interest
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