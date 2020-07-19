Восточная Европа упрекнула ЕС в финансовом шантаже

Лидеры стран Восточной Европы выступили против привязки субсидий ЕС к соблюдению европейских стандартов правового государства. Экономическая помощь в рамках общеевропейского плана восстановления экономики после пандемии коронавируса не должна становиться предметом манипулирования, заявили политики.

На саммите в Брюсселе стороны пытаются прийти к общему мнению по вопросам формирования бюджета на 2021-2027 годы и перспектив восстановления экономики на выходе из финансового кризиса.

В 2018 году Европарламент одобрил инициативу дисциплинарных мер к Венгрии из-за нарушения её «европейских норм и принципов верховенства права». Если процедура будет запущена, страна может лишиться права голоса в Совете ЕС . Однако пока что каких-либо решений по этому вопросу принято не было, передаёт «Интерфакс».

По мнению премьер-министра этой страны Виктора Орбана, лишение Будапешта субсидий из-за подозрений в нарушении норм правового государства неприемлемо. Он отметил, что глава правительства Нидерландов Марк Рютте , настаивающий на таком подходе, прямо заявляет о необходимости «финансово наказывать Венгрию». В свою очередь Орбан высказал убеждение, что создание нового механизма лишения субсидий потребует длительные переговоры, и призвал действовать в рамках ныне существующей процедуры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна не поддержит новые принципы, предусматривающие заморозку помощи из-за якобы имеющих место нарушений норм правового государства. Варшава, отметил он, не желает чувствовать себя связанной подобными обязательствами.

Участники очного саммита Евросоюза в Брюсселе обсуждают бюджетный план на ближайшие семь лет объёмом в €1,074 трлн и фонд восстановления экономики после пандемии в размере €750 млрд заёмных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года. В течение двух предыдущих дней европейские лидеры провели несколько раундов непростых переговоров, однако к согласию так и не пришли. Поэтому саммит, который официально должен был завершиться 18 июля, решено было продолжить.