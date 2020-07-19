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Главы стран Восточной Европы упрекнули ЕС в финансовом шантаже 

News.ru 2 часа назад
Восточная Европа упрекнула ЕС в финансовом шантаже
Фото: News.ru
Лидеры стран Восточной Европы выступили против привязки субсидий ЕС к соблюдению европейских стандартов правового государства. Экономическая помощь в рамках общеевропейского плана восстановления экономики после пандемии коронавируса не должна становиться предметом манипулирования, заявили политики.
На саммите в Брюсселе стороны пытаются прийти к общему мнению по вопросам формирования бюджета на 2021-2027 годы и перспектив восстановления экономики на выходе из финансового кризиса.
В 2018 году Европарламент одобрил инициативу дисциплинарных мер к Венгрии из-за нарушения её «европейских норм и принципов верховенства права». Если процедура будет запущена, страна может лишиться права голоса в Совете ЕС. Однако пока что каких-либо решений по этому вопросу принято не было, передаёт «Интерфакс».
По мнению премьер-министра этой страны Виктора Орбана, лишение Будапешта субсидий из-за подозрений в нарушении норм правового государства неприемлемо. Он отметил, что глава правительства Нидерландов Марк Рютте, настаивающий на таком подходе, прямо заявляет о необходимости «финансово наказывать Венгрию». В свою очередь Орбан высказал убеждение, что создание нового механизма лишения субсидий потребует длительные переговоры, и призвал действовать в рамках ныне существующей процедуры.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна не поддержит новые принципы, предусматривающие заморозку помощи из-за якобы имеющих место нарушений норм правового государства. Варшава, отметил он, не желает чувствовать себя связанной подобными обязательствами.
Участники очного саммита Евросоюза в Брюсселе обсуждают бюджетный план на ближайшие семь лет объёмом в €1,074 трлн и фонд восстановления экономики после пандемии в размере €750 млрд заёмных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года. В течение двух предыдущих дней европейские лидеры провели несколько раундов непростых переговоров, однако к согласию так и не пришли. Поэтому саммит, который официально должен был завершиться 18 июля, решено было продолжить.
Как писал NEWS.ru, председатель Европейского совета Шарль Мишель выдвинул новые компромиссные предложения, предложив иным образом распределить средства фонда. По его мнению, в качестве субвенций может быть выделено €450 млрд, а в качестве кредитов — €300 млрд До этого предлагалось распределить эти деньги как €500 млрд и €250 млрд соответственно. Такая инициатива снизила напряжённость среди глав европейских государств, которые расценили её как шаг в верном направлении.
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Комментарии
Экономика , Марк Рютте , Шарль Мишель , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Совет Европы , Интерфакс
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