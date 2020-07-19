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Эксперт объяснил, что деноминация рубля превратит Россию в Зимбабве 

Инвест-Форсайт 5 часов назад
«Деноминация рубля превратит Россию в Зимбабве»
Фото: РИА Новости
Деноминация рубля проводится, как правило, в тех странах, где процветает сильная нищета и рецессия. Россия же не должна подражать таким странам, как Зимбабве, заявил журналист Семен Новопрудский.
По его словам, сторонники деноминации обращают внимание на большие объемы скопившейся в России наличности. Однако последнее, чего хотят россияне, — это денежной реформы, подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание на то, что жители страны измучены падением доходов и карантином. К счастью, Банк России вовремя отреагировал на разговоры о деноминации и дал понять, что не будет проводить эту реформу.
Семен Новопрудский напомнил, что в Банке России заявили: с номиналом и набором банкнот все нормально, сообщает BFM.ru.
Эксперт добавил, что доверие россиян к рублю остается достаточно высоким. Новопрудский подчеркнул, что есть принцип «работает — не трогай». Поэтому его не надо нарушать: проводить деноминацию не нужно. Новопрудский обратил внимание также на то, что нет даже оснований для того, чтобы поднимать эту тему публично.
Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что, по мнению экономистов, деноминация рубля дорого будет стоить государству. Это связано с тем, что придется перенастраивать аппаратуру, работающую с наличностью.
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Экономика , Семен Новопрудский , Центральный банк России , Business FM
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