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Все внутренние цены на газ вырастут на 3% 

Прайм 37 минут назад
На 3% вырастут внутренние цены на газ
Фото: РИА Новости
В пятницу был официально опубликован приказ о повышении цен на газ Газпрома для промышленных потребителей с 1 августа. Однако приказ не содержал приложения с ценами, так что пока не подтверждено, на сколько они вырастут.
Согласно нашему базовому сценарию, все внутренние цены на газ вырастут на 3%, так что мы считаем такое развитие событий нейтральным для газовых компаний. Ранее на прошлой неделе было подтверждено повышение цен на газ для населения с 1 августа на 3% (см. Ежедневный обзор рынка от 17 июля).
В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проекты приказов о регулируемых тарифах на газ Газпрома для населения и промышленности, которые предполагали рост цен на 3% в 2020 г. Помимо этого, такая индексация является частью макроэкономического прогноза правительства.
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Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Газпром , ФАС
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