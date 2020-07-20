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Банк России снизит ставку на 50 б.п. — до 4,0% 

Прайм и ещё 1 23 минуты назад
Аналитики Газпромбанка: ЦБ РФ снизит ставку до 4,0%
Фото: ТАСС
В ходе прошедшей недели динамика на рынке ОФЗ была смешанной. Доходности бумаг на коротком участке кривой снизились на 5-9 б.п., на среднем ее отрезке — на 1-3 б.п., а на длинном, наоборот, выросли на 3-5 б.п. Спред 10-3 расширился до 125 б.п. со 110 б.п.
Основным событием недели для российского долгового рынка станет заседание ЦБ РФ в пятницу, 24 июля. Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п. до 4,0%. Такое решение регулятора открывает путь к достижению доходностями коротких ОФЗ уровня ~4,0% (подробнее в см. «Локальный рынок долга в 2П20: потенциал не исчерпан»). Основной аргумент в пользу снижения ключевой ставки — слабый рост инфляции, который складывается ниже прогноза ЦБ РФ (3,8-4,8% на конец года). ЦБ оперирует ожидаемой сезонно сглаженной инфляцией на ближайшие 12 месяцев, которая, по нашим расчетам, в июне составила менее 4,0%. Рецессия в экономике служит дополнительным аргументом для смягчения денежной политики (подробнее см. «Прогноз итогов заседания ЦБ РФ: ожидаем снижения на 50 б.п.»).
По нашим оценкам на основе данных НРД, за минувшую неделю иностранные инвесторы сократили свои вложения в ОФЗ на 4 млрд руб. (+15 млрд руб. неделей ранее). Наибольшие оттоки (11 млрд руб.) были отмечены в коротких и средних выпусках (1-6 лет), в то время как в более длинные бумаги (7-19 лет) был зафиксирован приток 7 млрд руб. средств нерезидентов. Стоит отметить, что наибольшие продажи наблюдались в четверг и пятницу (7 млрд руб.)
Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям составит ~67 млрд руб., что заметно выше, чем на прошлой неделе (~20 млрд руб.). Объем платежей по еврооблигациям сократится до ~50 млн долл. (~400 млн долл. неделей ранее).
На этой неделе, вероятно, состоится ребалансировка основных индексов JP Morgan. Мы полагаем, что доля России в индексе CEMBI может вырасти, т.к. при отсутствии выбытий в индекс могут быть включены три новых бумаги: GAZPRU27 (1 млрд долл.), SIBUR25 (500 млн долл.) и ALRSRU27 (500 млн долл.). Изменений в индексе EMBI мы не ожидаем.
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Экономика , Центральный банк России
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