Традиционно долларовые доходы России зависят от экспорта газа. Но в этом году на первое место неожиданно вышел экспорт золота. Такого не случалось никогда прежде. С чем это связано, кто покупает российское золото в таких количествах и как это скажется на российской экономике, рассуждает Handelsblatt.

Традиционно долларовые доходы страны приходятся на экспорт газа. В первом квартале этого года все изменилось — по двум причинам.

Центробанка РФ. Хватило двух месяцев — только за апрель и май кремлевская держава заработала 3,6 миллиарда долларов на экспорте золота. Таковы данные Федеральной таможенной службы

По данным Федеральной таможенной службы, Газпром — монополист в области экспорта трубопроводного газа — за эти два месяца экспортировал газ на сумму 2,4 миллиарда долларов. По предварительной оценке Центробанка, экспорт газа во втором квартале принес России 3,5 миллиардов долларов — то есть меньше, чем экспорт золота всего за два месяца.

Для этого есть две основные причины, одна из которых разрушительна для государственных финансов России.

С одной стороны, стремительно вырос экспорт золота. В апреле и мае прошлого года Россия экспортировала драгоценный металл на сумму 247 миллионов долларов. Нынешний скачок связан, во-первых, со значительно возросшей ценой на золото, а во-вторых — с объемом экспорта, который увеличился до 66,4 тонн в четвертом и пятом месяцах текущего года.

«Такая ситуация возникла впервые в истории нашей страны», — говорит Максим Худалов из московского рейтингового агентства АКРА. По его данным, экспорт газа по крайней мере с 1994 года приносит крупнейшей стране мира больше доходов, чем золота.

Рост экспорта золота связан с коронакризисом и западными санкциями против России. И то, и другое, по мнению экспертов, привело к тому, что российский бюджет оказался под давлением, и ЦБ, который традиционно много инвестирует в расширение государственных резервов, вынужден был смягчить свою политику.

Центробанк останавливает закупку золота для государственных резервов

Поэтому ЦБ принял решение пока что перестать закупать золото для государственных золотовалютных резервов страны. Кроме того, большинство золотодобывающих компаний из-за кредитных договоров обязаны продавать золото банкам, которые их финансируют, отмечает Худалов.

Полный отказ ЦБ от закупки золота отечественных производителей и полноценно начавшийся сезон золотодобычи после таяния снегов в Сибири — основные причины резкого роста экспорта золота, считает также вице-президент банка «Открытие» Алексей Зайцев . Для компенсации ухода ЦБ как покупателя золотые рудники и перерабатывающие заводы впервые были уравнены в экспортных правах с банками.

Ранее они не могли самостоятельно вывозить золото за границу, а банки вначале должны были согласовывать с ЦБ зарубежные сделки. Но теперь ЦБ выпадает из цепочки как источник спроса.

Растущий экспорт золота — первая причина, но газовый аспект также играет решающую роль в новой экспортной реальности в России. По оценкам ЦБ, доходы Газпрома от экспорта газа во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом снизились вполовину, а по сравнению с тем же периодом 2019 года — в 2,6 раза, то есть до 3,5 миллиардов долларов.

Цены на газ в свободном падении

В апреле и мае Газпром поставил зарубежным клиентам 24 миллиарда кубометров газа — на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспортная цена на российский газ в мае упала до 94,4 доллара за 1000 «кубов», что оказалось ниже уровня рентабельности. В мае 2019 года цена на экспортный газ составляла 183,87 доллара. Причины обвала газовых цен следом за нефтяными аналитики видят в сокращении спроса на энергоносители в связи с пандемией коронавируса, в переполненных газовых хранилищах на Западе из-за относительно теплой зимы, а также в глобальном потеплении.

«Мы ожидаем, что экспорт газа в Европу в 2020 году снизится до 163 миллиардов кубометров — по сравнению с примерно 200 миллиардами в 2018 и 2019 годах», — говорит директор по натуральным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко . По его оценке, средняя экспортная цена в 2020 году установит антирекорд последних 15 лет.

«Мы ожидаем, что она составит около 120 долларов за 1000 кубометров», — прогнозирует Маринченко. В 2006-2009 годах среднегодовая цена составляла 294 доллара. По словам директора по исследованиям компании Vygon Consulting Марии Беловой, антирекорд был установлен в разгар рублевого кризиса в 1999 году: 57,5 доллара за 1000 кубометров. Но тогда и цены на нефть составляли 12,72 доллара за баррель.

Неожиданно: куда уходит большая часть российского золота?

Интересно отметить, куда уходит большая часть российского золота. Главный импортер — Великобритания, на которую приходится около 80% российского экспорта «желтого металла».

Еще в 2019 году Россия нарастила экспорт в Соединенное Королевство в 12 раз — до 5,3 миллиарда долларов, и это несмотря на обострение двусторонних отношений после попытки убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. С января по май 2020 года на Великобританию пришлось около 4 из 5,1 миллиарда долларов.

Одной из причин стал, конечно, тот факт, что Лондон — центр глобальной торговли золотом. Кроме того, именно там находятся крупнейшие хранилища физического металла. Расположены там и штаб-квартиры многих международных инвестиционных фондов, специализирующихся на золоте. Приток «желтого металла» в эти фонды в первом полугодии достиг, по данным Всемирного золотого совета, рекордного уровня: 734 тонны на 39,5 миллиарда долларов.

Рост экспорта золота из России, однако, не сможет компенсировать спада поступлений от экспорта нефти и газа, предупредил Егор Сусин из «Газпромбанка» . По его оценке, экспорт золота в этом году составит менее 10% от упущенной прибыли за счет экспорта нефти и газа.