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Золотые запасы российских банков превысили 80 тонн 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
80 тонн превысили золотые запасы российских банков
Фото: Reuters
Вложения российских банков в драгоценные металлы выросли и в пересчете на золото превысили 80 тонн, сообщает ЦБ.
Золотые запасы выросли до 80,46 тонны, передает РИА «Новости».
Банки в июне наращивали вложения в драгоценные металлы второй месяц подряд, но в месячном выражении темпы роста снизились: в мае вложения в пересчете на золото увеличились на 6,2 тонны (8,5%), в июне — на 0,9 тонны (1,1%).
В рублевом выражении запасы увеличились на 7,7 млрд рублей (2,5%) до 320,06 млрд рублей.
До этого банки сокращали запасы с ноября, когда продали 15,2 тонны. В дальнейшем запасы снижались на 3,5–4,6 тонны в месяц. В итоге продали 35,7 тонны золота.
В середине июля ЦБ сообщил, что не закупал золото три месяца, запасы составляли 2298,5 тонны.
7 июля в ходе торгов на бирже Comex цена на золото выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии, до 1810,8 доллара за тройскую унцию. В последний раз стоимость золота находилась выше этой отметки в ноябре 2011 года.
Доходы России от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж.
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