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Россия приготовилась экономить 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Правительство России приготовилось экономить на бюджетных расходах в предстоящие три года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опубликованную Минфином методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований на 2021-23 годы.
Из документа следует, что суммарно расходы бюджета в указанный период будут сокращены на 10 процентов — частично из-за отказа от реализации отдельных программ, частично из-за их переноса на более поздний срок. Главная цель изменений — обеспечение сбалансированности федерального бюджета.
Сокращение коснется только незащищенной части расходов (ассигнований). В 2021 году они уменьшатся на 1,4 триллиона рублей, в 2022-м — на 1,8 триллиона, в 2023-м — на 1,3 триллиона.
Среди направлений расходов, которые подвергнутся сокращению, индексация зарплат чиновников, реформа оплаты труда федеральных госслужащих, государственная программа вооружений (сократится на пять процентов). Не будет изменен размер расходов на публичные нормативные обязательства (социальные пособия), содержание судебной системы и обслуживание госдолга, который правительство намерено удержать в пределах 20 процентов ВВП.
Поводом для пересмотра бюджета на ближайшие три года стали пандемия коронвируса и снижение нефтегазовых доходов бюджета из-за резкого падения цен на нефть.
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Комментарии 11
Экономика , Видео , Григорий Березкин , Правительство РФ , Минфин , РБК
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