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Госпрограмму развития Арктики планируется принять в сентябре 

ТАСС и ещё 4 45 минут назад
Госпрограмму развития Арктики примут в сентябре
Фото: ТАСС
Новую госпрограмму по развитию Арктической зоны РФ планируется принять в сентябре текущего года, сообщил во вторник журналистам вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"Сентябрь — принятие программы. Общий объем — 57 млрд рублей", — сказал он.
Пресс-служба аппарата вице-премьера Трутнева в июне сообщала, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики завершает работу над новой госпрограммой развития Арктической зоны РФ, которая должна прийти на смену ныне действующей и неэффективной программе. Она будет опираться на новые механизмы развития территорий. Госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, работа над которой уже завершена в кабмине. Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.
Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике — в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры. Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике.
Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, кабмин завершил работу над стратегией развития макрорегиона на этот же срок. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовывать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.
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Комментарии
Экономика , Юрий Трутнев , Госдума
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