Госпрограмму развития Арктики примут в сентябре

Новую госпрограмму по развитию Арктической зоны РФ планируется принять в сентябре текущего года, сообщил во вторник журналистам вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев

"Сентябрь — принятие программы. Общий объем — 57 млрд рублей", — сказал он.

Пресс-служба аппарата вице-премьера Трутнева в июне сообщала, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики завершает работу над новой госпрограммой развития Арктической зоны РФ, которая должна прийти на смену ныне действующей и неэффективной программе. Она будет опираться на новые механизмы развития территорий. Госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, работа над которой уже завершена в кабмине. Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике — в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры. Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике.