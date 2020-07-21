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Новак заявил о снижении добычи нефти и газа в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 56 минут назад
Новак заявил о снижении добычи нефти и газа в России
Фото: РИА Новости
Производственные показатели по добыче газа, нефти и угля в России в 2020 году будут ниже показателей прошлого года, несмотря на положительную динамику по восстановлению спроса, сообщил министр энергетики Александр Новак в рамках итоговой коллегии ведомства.
«Мы ожидаем, что по результатам года будут более низкие показатели по добыче нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля. Хотя, как я уже сказал, динамика сегодня положительная, но за счет спада в первом квартале и первом полугодии в целом мы видим, что до конца года у нас показатели будут ниже прошлогодних», — передает ТАСС слова Новака.
Он добавил, что спрос на электроэнергию в России, резко снизившийся из-за пандемии и введения ограничительных мер, направленных на снижение темпов распространения коронавируса, в последнее время начал восстанавливаться.
«Спрос снижался максимально до 9-10%, сегодня этот спрос уже частично восстановлен. И мы видим даже, что в последние 2-3 недели он выше, чем в прошлом году, спрос на электроэнергию», — сказал он.
«Поэтому надеемся, что здесь будет восстановление рынка до конца года», — добавил министр.
Напомним, в пятницу Новак заявил, что Минэнерго считает сложившуюся на рынке цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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