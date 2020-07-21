Расширение санкций США против строительства газопровода "Северный поток — 2" напрямую затронет более 120 европейских компаний и ставит под угрозу рабочие места в Европе, сообщает оператор проекта — компания Nord Stream 2.

"Санкции со стороны США напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода. Это рабочие места в европейских компаниях, которые находятся под риском", — отметили в компании.

Более того, эти санкции поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС , в том числе около €8 млрд, вложенных в строительство "Северного потока — 2", €3 млрд, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и €750 млн — в Чехии. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из "Северного потока — 2" на газовые рынки по всей Европе, напоминает Nord Stream 2.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США, которые задевают интересы европейских компаний, в том числе в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", поскольку подобные меры идут вразрез с международным правом.

В понедельник палата представителей Конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов. В поправке речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

О газопроводе

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.