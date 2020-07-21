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Медведев рассчитывает, что спрос в России восстановится в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
Медведев: спрос в РФ восстановится в ближайшее время
Фото: РИА Новости
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на скорое восстановление потребительского спроса в стране. Об этом он сказал во вторник на встрече с участниками партийного проекта "ПолитСтартап".
"Восстановление экономического спроса и реанимация туристического сектора в полной степени еще не произошли, — сказал председатель партии. — Будем надеяться, что это все-таки произойдет в ближайшем будущем".
"Мировая и российская экономика находятся в рецессии, — констатировал Медведев. — Даже для того, чтобы вернуться на тот уровень, который был в прошлом году, нам потребуются очень серьезные усилия". Он не исключил, что уже имеющиеся антикризисные меры придется со временем скорректировать.
Медведев также отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес потерпел значительные убытки. По словам председателя партии, для решения этой и других проблем в предвыборной программе партии должен быть блок, посвященный вопросам экономики.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Совет безопасности РФ
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