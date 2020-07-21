Севастополь остается свободным от долгов

Город федерального значения Севастополь по-прежнему не имеет государственного долга. Республика Крым смогла за период пандемии сохранить объём задолженности на прежнем уровне, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные Минфином РФ

Севастополь по состоянию на 1 июля 2020 года никаких долгов ни перед бюджетом, ни перед коммерческими структурами не имеет. Помимо города-героя, среди российских регионов от долгов свободна лишь Сахалинская область.

Республика Крым долги имеет, однако с начала года объём задолженности региона не изменился: как и на 1 января, так и на 1 июля госдолг Крыма составляет 3,45 млрд рублей. Весь объём задолженности составляют бюджетные кредиты.

Отметим, что госдолг Республики Крым на 1 июля является самым низким (после Севастополя) среди регионов Южного федерального округа. Самый большой объём госдолга имеет Краснодарский край.