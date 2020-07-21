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В России задумали потратить сотни миллиардов рублей на хранение нефти 

Lenta.ru 29 минут назад
В России задумались над проектом за сотни млрд рублей
Фото: Reuters
Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости».
Расчеты учитывают четыре варианта резервуаров для хранения стратегических запасов — на 30 миллионов кубометров, на 60 миллионов, на 90 миллионов и на 120 миллионов, то есть 5-20 процентов годовой добычи сырья в России.
На их строительство предварительно, в зависимости от объема, придется потратить 103,5 миллиарда рублей, 141 миллиарда, 178,5 и 216 миллиардов рублей соответственно. Оплатить работы предполагается за счет госбюджета и частных инвестиций.
Суммарная емкость действующих резервуаров в России составляет 9,7 миллиона кубометров, что в 20 раз меньше, чем, например, в США. Основной объем хранится в наземных резервуарах и трубопроводах «Транснефти».
Для создания хранилищ предложен метод, используемый при организации подземных резервуаров для газа, — размыв каменных солей. Технология, как отмечают эксперты, в десять раз выгоднее, чем традиционные наземные резервуары.
Всего в России 12 соленосных бассейнов. Среди наиболее подходящих под строительство резервуаров названы Прикаспийский, Волго-Уральский, Калининградский, Центральный и Северо-Кавказский. Создание каждого хранилища займет около десяти лет, но в итоге позволит снизить стоимость хранения сырья.
До этого замглавы Минэнерго Павел Сорокин рассказал, что планы строительства большого количества нефтехранилищ в России существуют, но требуют предварительной оценки. Главная проблема заключается в востребованности такой инфраструктуры, чтобы она не стала очередным «памятником».
Ранее стало известно, что Индия планирует хранить стратегические резервы нефти в США, поскольку создание своих хранилищ дорого и займет не один год.
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Комментарии 13
Экономика , Компании , Недвижимость , Рынки , Павел Сорокин , Транснефть , Минэнерго , Ведомости
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