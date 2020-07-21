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В России задумались над проектом за сотни млрд рублей 

Вероника Полынина и ещё 1 36 минут назад
В России задумались над проектом за сотни млрд рублей
Фото: Reuters
Российское газовое общество (РГО), в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании, подготовило для Минэнерго технико-экономическое обоснование строительства подземных нефтехранилищ в России, пишут «Ведомости».
Расчеты предусматривают четыре варианта резервуаров для хранения стратегических запасов нефти объемом 30 млн, 60 млн, 90 млн или 120 млн кубометров — от 5 до 20% всей годовой добычи страны.
Реализация проектов оценивается в 103,5 млрд, 141 млрд, 178,5 млрд и 216 млрд руб. соответственно. Строительство предлагается осуществить за счет государственных средств и частных инвестиций.
Для строительства подземных нефтехранилищ предлагается использовать технологию, применяемую при строительстве подземных хранилищ газа, — размыв залежей каменной соли. По мнению экспертов, строительство хранилищ в массивах каменной соли в 10 раз выгоднее, чем в традиционных наземных резервуарах.
В России есть 12 соленосных бассейнов. Наиболее перспективными из них специалисты считают Прикаспийский, Волго-Уральский, Калининградский, Центральный и Северо-Кавказский. На строительство каждого хранилища с нуля потребуется 10 лет, сроки могут быть сокращены до 5-7 лет.
По оценкам Российского газового общества, создание подземных хранилищ может удешевить стоимость хранения с нынешних 3,5–8 руб. /сутки за 1 куб. м до 1,36 руб. /сутки, или 500 руб. в год.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Минэнерго поручило РГО проработать идею создания в России сети нефтехранилищ, способной хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в РФ. Стратегическое значение нефтехранилищ резко возросло на фоне пандемии коронавируса и связанном с ней падении спроса на нефть. В более выигрышном положении оказались страны, в которых системы хранения нефти хорошо развиты, в частности, США и Саудовская Аравия.
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Экономика , Компании , Недвижимость , Рынки , Минэнерго , Ведомости
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