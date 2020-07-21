Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.65
$
71.15
81.10
81.31
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
44.47
–0.31 Золото
1839.59
–0.12 РТС
1235.85
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.07
1.1530
+0.0220
06.07
1.1310
17.07
09.07
25.06

В Великобритании резко упал уровень жизни 

Lenta.ru 2 часа назад
В Великобритании резко упал уровень жизни
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Жители Великобритании переживают самое большое и резкое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Ситуация может только усугубиться, поскольку правительство планирует прекратить программу поддержки населения, пишет Bloomberg.
Миллионы людей могут потерять работу в этом году, если власти не выделят дополнительную финансовую помощь. Реальные зарплаты уже упали на 4,5 процента с момента начала пандемии коронавируса, это самый высокий показатель с 1975 года. Масштабы кризиса вызывают сомнения в том, что экономика сможет быстро восстановиться от самого большого спада за сто лет, пишет издание.
Безработица, по прогнозам, достигнет 12 процентов к концу этого года и более 13 процентов к началу 2021 года. Молодые люди и семьи, которые и так пострадали от финансового кризиса 2008 года, рискуют попасть под вторую волну увольнений и потерять значительную часть своих доходов.
В мае экономика страны показала результаты хуже, чем ожидалось. Объем производства вырос на 1,8 процента, а не на 5,5 процентов, как ранее прогнозировали экономисты. По прогнозам банка Англии, ВВП Великобритании сократится на 14 процентов в этом году. На спасение экономики власти направили более 160 миллиардов фунтов. В июле был одобрен дополнительный пакет мер на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов).
Видео дня. Как соцконтракты спасают малоимущих в регионах
Последние новости
В США испугались «тайной полиции» Трампа В США испугались «тайной полиции» Трампа Российских наемников обвинили в убийстве местного жителя в Ливии Российских наемников обвинили в убийстве местного жителя в Ливии В России выявили 5842 новых случая коронавируса В России выявили 5842 новых случая коронавируса
Комментарии
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орешкин назвал цели измененных нацпроектов
Орешкин назвал цели измененных нацпроектов
В России задумались над проектом за сотни млрд рублей
В России задумались над проектом за сотни млрд рублей
«Газпром» завершил продажу 34% в операторе ГТС Латвии
«Газпром» завершил продажу 34% в операторе ГТС Латвии
Россия выбывает из топ-5 мировых экономик
Россия выбывает из топ-5 мировых экономик
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Рубль рванул вверх
00:13
Рубль рванул вверх
Рынки
Путин дал поручение по пенсиям
00:18
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение