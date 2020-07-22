Кризис, вызванный пандемией, серьезно скорректировал долгоиграющие планы по улучшению жизни в России. Власти признают, что в сложившейся ситуации реализацию национальных проектов, в которые заложены десятки триллионов рублей, все-таки придется отложить. Сроки перенесут как минимум до 2030 года. Масштабные траты сейчас разумнее пустить не на мегапроекты, а на восстановление экономики и помощь гражданам, так что лучшей жизни придется подождать. Пересмотр стратегии — в материале «Ленты.ру».

Отложенные перспективы

Из-за общемирового падения цен на нефть и пандемии коронавируса Россия лишилась как минимум года экономического роста, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По итогам текущего года ВВП может упасть на 6,6 процента. Впрочем, власти верят, что экономика быстро излечится от COVID-19.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что уже к 2023 году страна может добиться годового роста ВВП в три процента и выйдет на уровень выше среднемирового. Обеспечить прирост должны в том числе активизация инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса и повышение производительности труда. По словам Белоусова, для перехода к росту экономики необходимо завершить семь крупнейших транспортных проектов на сумму более 9 триллионов рублей. Речь идет, в том числе, о реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМа и Транссиба) и обеспечении железнодорожных и автомобильных подходов к морским портам в южном и северо-западном направлениях.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, экономика сейчас находится в застое. Чтобы исправить ситуацию, уверен он, необходимо провести реформу государственного управления и увеличить траты на здравоохранение.

«Поскольку нам сейчас придется уходить более решительно от нефтяной зависимости, то вложения в человеческий капитал — в образование, науку и новации — нам нужны существенно больше», — заявил Кудрин.

На деле, чтобы обеспечить рост, приходится отказываться от долгоиграющих планов. Стране необходимо бороться с последствиями COVID-19 для экономики. Меры поддержки обойдутся почти в четыре триллиона рублей. На этом фоне действующим нацпроектам, которые предполагалось завершить до 2024 года, предложили дать больше времени и продлить их до 2030 года.

За полгода расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» выполнены чуть больше, чем на треть. Всего на реализацию нацпроектов было выделено 2,156 триллиона рублей, из которых израсходовано 757,5 миллиарда.

Масштабные планы

Нацпроекты задумывались еще в 2018-м, тогда их продвигал Владимир Путин сразу после вступления в должность президента. В общенациональный план вошли 13 программ: «Здравоохранение», «Экология», «Наука», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Образование», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План рассчитывался на пять лет — с 2019-го по 2024 год, за эти годы в экономику собирались влить почти 26 триллионов рублей. За счет этих программ собирались улучшить демографию, увеличить продолжительность жизни, обеспечить рост доходов и вдвое снизить бедность. В целом за пятилетку по уровню развития Россия должна войти в десятку ведущих стран и догнать Германию.

В июле 2020-го спустя несколько дней после того, как граждане проголосовали за внесение поправок в Конституцию, которые в теории дают Путину шанс снова баллотироваться на высший государственный пост, президент предложил пересмотреть сроки исполнения нацпроектов. Как объяснил премьер-министр Михаил Мишустин, время на раскачку необходимо из-за изменений ситуаций в России и в мире.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Распространение коронавируса, его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой — создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета

В первую очередь изменения коснутся проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также власти решили сэкономить на поддержке бизнеса: на эти цели в 2021 и 2022 годах направят на семь миллиардов рублей меньше запланированного. Под сокращение может попасть и проект «Цифровая экономика»: из него собираются исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 миллиарда рублей.

Чтобы скорректировать планы у правительства есть три месяца. Сделано это будет с учетом мер из нового плана восстановления и развития экономики и измененных целей нацпроектов. В глобальном смысле ориентиры госстратегии остаются прежними: социальное обеспечение, улучшение деловой среды и цифровизация. Однако конкретики пока нет, известно пока только о дополнительных инвестициях в здравоохранение, образование, стимулирование занятости и решение экологических проблем. Объем дополнительных средств пока не определен.

Насущные проблемы

В России есть своего рода копилка, куда откладываются деньги на черный день — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Его наполненность зависит от цены на нефть. Согласно бюджетном правилу, если цена за нефть превышает порог в 42,4 доллара за баррель, государство зарабатывает за счет экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Когда нефть оказывается дешевле установленного порога, средства из ФНБ тратятся, чтобы покрыть возникающий дефицит.

По подсчетам Минфина, сейчас там накоплено 12,1 триллиона рублей. За второй квартал страна заработала на нефти свыше 555 миллиардов рублей, почти столько же пошло на выплаты семьям с детьми в качестве мер социальной поддержки.

На фоне опасений второй волны коронавируса цены на нефть снова рушатся. Аналитики прогнозируют, что в будущем цены не только восстановятся, но и дойдут до 150 долларов за баррель, но в России к такой перспективе относятся скептически.

В условиях глобального спада часть дорогих и долгих мегапроектов уже отложена, в кризис часть бизнеса не проявляет большого интереса к нацпроектам. Формирование бюджета вернется к докризисным условиям к 2022 году и к дорогим программам власти вернутся не раньше. По словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, ближайшие пару лет повестку будет определять национальный план поддержки экономики, а не нацпроекты.

Нефтегазовые доходы бюджета упали, а коронавирус сильно ударил по экономике. Эти факторы вынудили власти переориентироваться с долгосрочных проектов на антикризисные меры. В приоритете сейчас — борьба с коронавирусом и его последствиями для экономики. Хотя пик заболеваемости и пройден, расслабляться все равно нельзя.

Пандемия коронавируса и общее падение экономики сделали реализацию масштабных планов властей невозможными. Долгоиграющие проекты пока отходят на второй план, уступая место правительственным мерам экономической поддержки. Но это не значит, что от национальных проектов отказываются. Вера в улучшение жизни в стране остается, но нужно немного потерпеть.