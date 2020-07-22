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Нитку «Турецкого потока» закроют на ремонт на 360 часов 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Нитку «Турецкого потока» закроют на 360 часов
Фото: Instagram
Работы по техобслуживанию газопровода «Турецкий поток» пройдут с с 27 июля по 10 августа 2020 года. На этот период прокачка по наземной нитке будет остановлена.
Будет закрыта труба на пунктах Странджа/Малкочлар на болгарско-турецкой границе, уточняет Reuters со ссылкой на оператора проекта — турецкую государственную нефтегазовую компанию BOTAS.
Пропускная способность «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год предназначена для турецких потребителей, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод проходит по дну Чёрного моря от России до побережья Турции. Далее идет наземная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. После завершения строительства всей инфраструктуры газ пойдет в Сербию и Венгрию, сообщает ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список Госдепартамента США, заявил глава ведомства Майк Помпео. Документ называется «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
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Комментарии
Экономика , Компании , Турецкий поток , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Reuters
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