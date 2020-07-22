ЦБ попросит право ограничивать комиссии за переводы

Осенью противостояние ЦБ Сбербанка выйдет на новый уровень. Регулятор намерен попросить у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы внутри одной финансовой организации. Как рассказали "Известиям" в Банке России, Центробанк прорабатывает предложения в Госдуму по расширению собственных полномочий.

Как заверили в Банке России, если ЦБ наделят соответствующими полномочиями, он планирует пользоваться ими только в случае крайней необходимости.

Большинство крупнейших российских кредитных организаций комиссию за внутренние онлайн-переводы не взимает. В том числе нулевые тарифы установлены в ВТБ Райффайзенбанке , "Открытии", МКБ, Росбанке , ПСБ, "Хоум Кредите" и в "Дом.РФ", рассказали "Известиям" их представители. Они пояснили, что внутренние онлайн-операции не несут дополнительных издержек, поскольку в них не участвуют контрагенты.

Предложения ЦБ в первую очередь затронут Сбербанк, который взимает 1% от суммы операции за перечисления свыше 50 тыс. рублей в месяц между счетами собственных клиентов. Кроме того, госбанк установил тарифы на уровне 1% за все перечисления через банкоматы. Во 2-м квартале комиссионные доходы Сбербанка за денежные переводы физлиц достигли 16,2 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. Всего за 1-е полугодие банк заработал 31 млрд рублей в виде комиссий за перечисления денежных средств.

Как отмечает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, комиссии за внутрибанковские переводы воспринимаются как компенсация отмены "банковского роуминга". По его ожиданиям, Банк России ограничит комиссии за внутрибанковские переводы сразу, как только получит такое право на законодательном уровне.

Согласно оценкам эксперта, если этого не произойдет, до конца года прирост доходов Сбербанка от денежных переводов может вырасти на 25-30% относительно 1-го квартала т.г.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что ЦБ следует регулировать тарифы не только за внутренние перечисления, но и за межбанковские операции. По его словам, рыночная кредитная организация среднего размера никогда не введёт тарифы на внутренние перечисления — это могут сделать только банки на особом положении, которые не боятся потерять клиентов и могут диктовать условия с позиции монополиста. Предложения регулятора позволят выровнять условия конкуренции, уверен Тосунян.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, снижение комиссий за переводы идёт в русле тенденции к уменьшению наличного обращения, к чему стремится ЦБ. Волков объяснил, что это выгодно экономике, поскольку делает ее более прозрачной, облегчает налоговое администрирование и снижает долю операций в "серой зоне".