570 млрд долларов превысила сумма золотовалютных запасов в России

Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что золотовалютные запасы в России составляют больше 570 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов», — сказал Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее глава Правительства также сообщал, что этих резервов хватит на много лет вперёд, даже при устойчиво низких ценах на нефть. Он отметил, что ситуация находится под контролем президента и кабинета министров — у российских властей достаточно средств для выполнения всех социальных обязательств.