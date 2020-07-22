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Rzeczpospolita (Польша): турки останавливают работу газопроводов Газпрома 

ИноСМИ 40 минут назад
Польша внимательно следит за тем, как обстоят дела у Газпрома. На сей раз она разбирается, почему приостановили работу «Турецкого потока», и приходит к выводу, что Газпром из-за цен на свой газ не выдерживает конкуренции. Это якобы еще раз подтверждает правоту поляков, отказывающихся от российского газа, читается в подтексте материала.
Обошедшийся Газпрому в 7 миллиардов долларов газопровод «Турецкий поток», по которому с начала года в Турцию поступал российский газ, будет, как заявил его турецкий оператор «Боташ», остановлен на две недели. Это уже второй случай простоя за последние два месяца. Первый продолжался неделю с 23 до 29 июня. Тогда его инициировал Газпром, заявивший о необходимости провести плановое техобслуживание.
Правда, однако, такова, что Турция резко сокращает закупки российского газа. С конца мая не работает также «Голубой поток» — второй газопровод Газпрома, по которому в эту страну шел газ. Его мощность составляет 16 миллиардов кубометров в год. Там сначала тоже проводилось техобслуживание, но после его завершения газопровод так и не возобновил работу из-за отсутствия новых заказов.
С «Турецким потоком» может произойти то же самое. Работы завершатся 10 августа, но, как обращает внимание портал Финанс.Ру, август может стать для Турции первым за 20 лет месяцем без российского газа.
В обоих случаях причина кроется в том, что в Турции снижается спрос на российский газ. В условиях перенасыщенности рынка и низких рыночных цен сырье из России не выдерживает конкуренции. В первом квартале турки сократили объем закупок на 70% в годовом исчислении, по сравнению с показателями двухлетней давности он уменьшился в 14 раз.
Россия перестала выступать для них основным поставщиком. Ее сменили в этой роли Азербайджан и Иран. Кроме того, Турция заменяет российское сырье сжиженным газом. В мае на крупнейших хабах Европы он стоил 40-50 долларов за 1 000 кубометров, в июне цена поднялась до 72 долларов, а в июле вновь упала до 55-67.
Газпром продает свой газ дороже, но пытается сохранить клиентов, предлагая им перенести сроки оплаты на ближайшую зиму или даже на следующий год. Турок, однако, такое предложение не привлекает. С апреля, согласно контракту, они должны платить российскому концерну 228 долларов за 1 000 кубометров, эта цена выше цен на свободном рынке в четыре раза.
В июне российский газ продавался в Европе в среднем по 94 доллара за 1 000 кубометров, что на 9 долларов ниже точки рентабельности Газпрома (105 долларов, по данным агентства «Фитч»). Во втором квартале доходы компании от экспорта оказались самыми низкими с 2002 года. Между тем объем импорта СПГ в Турцию вырос на 300%. Основными поставщиками стали Катар и США. Кроме того, турки закупали сжиженный газ в Алжире, Нигерии, Камеруне и Египте.
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Экономика , Видео , Компании , Статьи , Газпром , Fitch Ratings
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