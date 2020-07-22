Зюганов: «Силуанов пока не тянет на товарища»

"Что касается правительства и его шагов — на первом этапе учтено немало, но весь вопрос — как будет реализовываться. Хочу обратиться к Силуанову, хотел назвать его товарищем, но он пока не тянет на товарища. Дыра в бюджете вами обозначена в 5 триллионов, это 22% расходной части бюджета. Слушаю, оказывается, еще 4,7 триллиона надо секвестировать. Я задаю ему вопрос: что будете секвестировать и как", — сказал он, выступая после отчета премьер-министра Михаила Мишустина перед Госдумой.

Так, по мнению Зюганова, сокращение бюджетных расходов в части производства не позволит "решить проблемы электроники". "Если инфраструктура рвется сплошь и рядом, у нас уже половина труб изношена. Если социалка — завтра будет бунт, уже нечего урезать, средний доход — 17 тысяч, самый низкий доход на гражданина за все последние годы", — добавил он.