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Жириновский предсказал войны за воду и голод 

Ura.Ru 37 минут назад
Россию ждут голод и войны за питьевые ресурсы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседании Госдумы на котором проходит отчет работы правительства за прошедшие полгода.
«У нас [в мире] впереди голод и войны за воду», — сказал Жириновский.
Он отметил, что не нужно, «стонать» о том, что рождаемость низкая, а нужно работать. По его словам, схожая демографическая ситуация сейчас есть и в других странах. Позднее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что разделяет опасения лидера ЛДПР по поводу войн и голода.
Ранее Мишустин во время своего выступления с отчетом правительства в Госдуме заявил, что повышение качества жизни каждого жителя страны является приоритетной целью правительства РФ. По словам председателя правительства, число безработных в России выросло с апреля в 3,5 раза и достигло 3 млн человек, передает агентство Nation News.
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Экономика , Видео , Владимир Жириновский , Михаил Мишустин , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
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