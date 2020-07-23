Министерство энергетики РФ подготовило постановление о возобновлении поставок дешёвого топлива из-за рубежа, которые были приостановлены со 2 июня. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Ограничения были введены с целью восстановления спроса на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, который был снижен из-за карантинных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. Изначально, запрет на ввоз зарубежного дешевого топлива был введен на срок до 1 октября.

Постановление Минэнерго вступит в силу, как только получит одобрение и будет утверждено членами правительства РФ. В пояснительной записке к документу говорится, что за почти два месяца отечественным нефтеперерабатывающим заводам удалось восстановить баланс спроса и предложения на рынке, а также нарастить объёмы производства.