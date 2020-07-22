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Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза 

Lenta.ru 1 час назад
Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза
Фото: Reuters
В то время как лидеры Евросоюза согласовали план по спасению самых слабых экономик блока, переговоры о будущих отношениях c Великобританией после Brexit (выход королевства из ЕС) не достигли какого-либо прогресса. Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
Единая европейская валюта почти достигла наивысшей отметки с начала 2019 года, а сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 3,5 триллиона долларов с середины марта. Инвесторы увеличили свои вложения в акции еврозоны на 9 процентных пунктов. С середины мая европейские акции опередили своих конкурентов во всем мире.
При этом фунт ослаб, а акции английского фондового индекса FTSE 100 упали на 17 процентов в 2020 году. Так страна поплатилась за выход из ЕС. Банк Америки в своем исследовании назвал Великобританию самым нелюбимым регионом для инвесторов. В июньском отчете банк указал, что экономическое положение страны сделало фунт похожими на валюту развивающихся рынков, и охарактеризовал ее недавние колебания как «невротические в лучшем случае, непостижимые в худшем»‎.
Великобритания официально покинула Европейский союз 31 января. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, потому что не смогли прийти в соглашению по ряду вопросов.
На фоне пандемии коронавируса жители Великобритании переживают самое большое и резкое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. По прогнозам Банка Англии, ВВП страны сократится на 14 процентов в этом году.
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Экономика , ЕС , Bloomberg
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