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Минфин заявил о предоставлении регионам поддержки в 100 млрд рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Регионы получат поддержку в 100 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Мифин заявил, что регионы в ближайшее время получат поддержку в размере 100 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ведомстве отметили, что финансовая помощь будет направлена 69 субъектам. Кроме того, в министерстве добавили, что осенью регионы также получат еще 100 млрд руб. помощи.
Ранее в мае 59 субъектов страны уже получили поддержку в аналогичном размере. Заинтересованные органы, ведомства, а также сами регионы принимали участие в обсуждении подходов к распределению средств.
Всего российским правительством выделено 300 млрд руб. для обеспечения устойчивости регионов и поддержки их бюджетов.
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Экономика , Правительство РФ , Минфин
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