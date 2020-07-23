Регионы получат поддержку в 100 млрд рублей

Мифин заявил, что регионы в ближайшее время получат поддержку в размере 100 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что финансовая помощь будет направлена 69 субъектам. Кроме того, в министерстве добавили, что осенью регионы также получат еще 100 млрд руб. помощи.

Ранее в мае 59 субъектов страны уже получили поддержку в аналогичном размере. Заинтересованные органы, ведомства, а также сами регионы принимали участие в обсуждении подходов к распределению средств.